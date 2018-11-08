В Украине зафиксирован очередной случай АЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Снигиревском районе Николаевской области зарегистрирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает Снигиревская РГА, передает УНН.
Заболевание было зафиксировано на территории села Ивано-Кепино, у домашних животных. Вирус АЧС подтверждено результатами исследования санитарной диагностики и экспертизы.
В радиусе трех километров от места вспышки АЧС установлен карантин. Он продлится 40 дней.
Как писал УНН, отечественные страховые компании заявили о готовности страховать фермеров от рисков АЧС.