В Україні зафіксовано черговий випадок АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У Снігурівському районі Миколаївської області зареєстровано спалах африканської чуми свиней (АЧС). Про це повідомляє Снігурівська РДА, передає УНН.
Захворювання було зафіксоване на території села Івано-Кепине, у свійських тварин. Вірус АЧС підтверджено результатами дослідження санітарної діагностики та експертизи.
У радіусі трьох кілометрів від місця спалаху встановлено карантин. Він триватиме 40 днів.
Як писав УНН, вітчизняні страхові компанії заявили про готовність страхувати фермерів від ризиків АЧС.