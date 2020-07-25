В Украине задействовано 170 аппаратов ИВЛ из около 2700 - министр
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. В Украине заняты 170 аппаратов искусственной вентиляции легких, тогда как их общее количество в больницах первой волны составляет около 2700. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Конечно у нас количество аппаратов искусственной вентиляции легких очень сильно выросло за последние 4 месяца с начала пандемии (COVID-19 - ред.) в Украине. Мы достаточно серьезно этим занимались. Почти +900 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые были дополнительно установлены в больницах по всей стране. В том числе, и в больницах первой волны. Если мы говорим о больницах первой волны, то общее количество аппаратов ИВЛ, которое сегодня там установлено - около 2700 аппаратов ИВЛ... Сейчас они не очень заняты, в общем из этого количества 170 аппаратов искусственной вентиляции легких занято", - сказал Максим Степанов.
Он отметил, что украинские врачи делают все, чтобы не доводить пациентов до использования ИВЛ.
По его словам, также все больницы обеспечиваются лекарствами от COVID-19.
Напомним, в Украине уже зафиксировано 63,9 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 1106.