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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 15:53 • 113483 просмотра

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4 марта, 14:27 • 118375 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117481 просмотра

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4 марта, 09:55 • 102883 просмотра

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В Украине задействовано 170 аппаратов ИВЛ из около 2700 - министр

В Украине задействовано 170 аппаратов ИВЛ из около 2700 - министр

Киев  •  УНН

 • 15612 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. В Украине заняты 170 аппаратов искусственной вентиляции легких, тогда как их общее количество в больницах первой волны составляет около 2700. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Конечно у нас количество аппаратов искусственной вентиляции легких очень сильно выросло за последние 4 месяца с начала пандемии (COVID-19 - ред.) в Украине. Мы достаточно серьезно этим занимались. Почти +900 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые были дополнительно установлены в больницах по всей стране. В том числе, и в больницах первой волны. Если мы говорим о больницах первой волны, то общее количество аппаратов ИВЛ, которое сегодня там установлено - около 2700 аппаратов ИВЛ... Сейчас они не очень заняты, в общем из этого количества 170 аппаратов искусственной вентиляции легких занято", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что украинские врачи делают все, чтобы не доводить пациентов до использования ИВЛ.

По его словам, также все больницы обеспечиваются лекарствами от COVID-19.

Напомним, в Украине уже зафиксировано 63,9 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 1106.

Украинские Национальные Новости

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