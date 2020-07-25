В Україні задіяно 170 апаратів ШВЛ з близько 2700 - міністр
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. В Україні зайняті 170 апаратів штучної вентиляції легень, тоді як їх загальна кількість в лікарнях першої хвилі становить близько 2700. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“Звичайно в нас кількість апаратів штучної вентиляції легень дуже сильно виросла за останні 4 місяці з початку пандемії (COVID-19 - ред.) в Україні. Ми достатньо серйозно цим займалися. Майже +900 апаратів штучної вентиляції легень, які були додатково встановлені в лікарнях по всій країні. В тому числі, і в лікарнях першої хвилі. Якщо ми кажемо про лікарні першої хвилі, то загальна кількість апаратів ШВЛ, яка на сьогодні там встановлена - близько 2700 апаратів ШВЛ… Зараз вони не дуже зайняті, загалом із цієї кількості 170 апаратів штучної вентиляції легень зайнято”, - сказав Максим Степанов.
Він зазначив, що українські лікарі роблять все, щоб не доводити пацієнтів до використання ШВЛ.
За його словами, також всі лікарні забезпечуються ліками від COVID-19.
Нагадаємо, в Україні вже зафіксовано 63,9 тис. випадків COVID-19, за добу — 1 106.