В Украине запретили один из препаратов для профилактики стенокардии
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В Украине запретили реализацию, хранение и применение лекарственного средства "Моносан". "Моносан" это лекарственное средство, которое влияет на сердечно-сосудистую систему. Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжение Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.
"Запретить реализацию, хранение и применение лекарственного средства "Моносан", таблетки по 40 мг № 30 в блистерах, серии 9090617, чешского производства на основании отрицательных результатов лабораторного исследования", - говорится в сообщении.
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Все аптеки должны безотлагательно после получения данного распоряжения проверить наличие всех серий лекарственного средства и принять меры по изъятию его из оборота путем уничтожения и/или возврата поставщику (производителю) и уведомить территориальный орган Гослекслужбы о принятых мерах по выполнению данного распоряжения.
Справка УНН: "Моносан" это лекарственное средство, которое влияет на сердечно-сосудистую систему. Используется для профилактики стенокардии и лечения застойной сердечной недостаточности.
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Как сообщал УНН, в Украине временно запретили реализацию и применение лекарственного средства "Клопидогрель".