В Україні заборонили один з препаратів для профілактики стенокардії

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. В Україні заборонили реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу "Моносан". "Моносан" це лікарський засіб, що впливає на серцево-судинну систему. Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.