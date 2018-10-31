В Україні заборонили один з препаратів для профілактики стенокардії
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. В Україні заборонили реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу "Моносан". "Моносан" це лікарський засіб, що впливає на серцево-судинну систему. Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
"Заборонити реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу "Моносан", таблетки по 40 мг № 30 у блістерах, серії 9090617, чеського виробництва на підставі негативних результатів лабораторного дослідження", - йдеться у повідомлені.
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Усі аптеки мають невідкладно після одержання даного розпорядження перевірити наявність всіх серій лікарського засобу та вжити заходи щодо вилучення його з обігу шляхом знищення та/або повернення постачальнику (виробнику) та повідомити територіальний орган Держлікслужби про вжиті заходи щодо виконання даного розпорядження.
Довідка УНН: "Моносан" це лікарський засіб, що впливає на серцево-судинну систему. Використовується для профілактики стенокардії та лікування застійної серцевої недостатності.
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Як повідомляв УНН, в Україні тимчасово заборонили реалізацію та застосування лікарського засобу "Клопідогрель".