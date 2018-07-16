В Украине запретили "Энтеросгель" в капсулах из-за непредсказуемых побочных реакций

Все аптеки должны поместить препарат в карантин.

Также в Украине запретили лекарства от давления из-за возможных канцерогенов.

Как сообщал УНН, в Украине временно запретили леденцы "Стрепсилс с ментолом и эвкалиптом".

Антибактериальный препарат "офлоксин" попал под временный запрет Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.



В Украине временно запретили продавать таблетки "Комбиспазм" индийского производства из-за несоответствия требованиям качества. Об этом свидетельствует соответствующее распоряжение Гослекслужбы Украины.