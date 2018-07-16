В Украине запретили "Энтеросгель" в капсулах из-за непредсказуемых побочных реакций
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. В Украине временно запретили для продажи лекарственное средство "Энтеросгель Экстракапс" из-за непредвиденных побочных реакций до отдельного решения Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.
Все аптеки должны поместить препарат в карантин.
Также в Украине запретили лекарства от давления из-за возможных канцерогенов.
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