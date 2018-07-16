В Україні заборонили "Ентеросгель" у капсулах через непередбачувані побічні реакції
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. В Україні тимчасово заборонили для продажу лікарський засіб "Ентеросгель Екстракапс" через непередбачувані побічні реакції до окремого рішення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
Усі аптеки мають помістити препарат в карантин.
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В Україні тимчасово заборонили продавати таблетки “Комбіспазм” індійського виробництва через невідповідність вимогам якості. Про це свідчіть відповідне розпорядження Держлікслужби України.