В Украине запретили экспорт гречки до 1 июля
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Сегодня, 2 апреля, на внеочередном заседании правительства принято постановление "О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Кабинета министров Украины от 24 декабря 2019 № 1109", которым запрещается до 1 июля экспортировать гречку на внешние рынки, передает УНН со ссылкой на Минэкономразвития.
Так, постановлением вводится временный - до 1.07.2020 г. режим лицензирования и квотирования экспорта гречки и зерна гречихи лущеного (без плодовой оболочки). В частности, установлено нулевой объем квоты для указанных товаров (по кодам согласно УКТВЭД 1008 10 00 00 и 1104 29 17 00). Соответствующие изменения внесены в приложение 1 к Постановлению 1109 "Объемы квот товаров, экспорт которых подлежит лицензированию в 2020 году".
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Запрет на экспорт гречки является временной мерой, необходимой для защиты внутреннего рынка (напомним, что свои границы для экспорта гречки временно закрыли Беларусь, Россия и Казахстан).
Сейчас ситуация на украинском рынке является стабильной. Правительство все время имеет диалог с производителями и ритейлерами, отметили в министерстве.
"Украина будет вести переговоры с главными странами-производителями по снятию запретов с целью поддержания международной продовольственной безопасности и восстановления нормальных условий международной торговли. Также министерство будет призывать украинские аграрные предприятия увеличивать посевные площади под гречихой", - добавили в Минэкономразвития.