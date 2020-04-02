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В Україні заборонили експорт гречки до 1 липня

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Сьогодні, 2 квітня, на позачерговому засіданні уряду прийнято постанову “Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1109”, якою забороняється до 1 липня експортувати гречку на зовнішні ринки, передає УНН із посиланням на пресслужбу Мінекономрозвитку.

Так, постановою запроваджується тимчасовий — до 1.07.2020 р. режим ліцензування та квотування експорту гречки та зерна гречки лущеного (без плодової оболонки). Зокрема, встановлено нульовий обсяг квоти для зазначених товарів (за кодами згідно з УКТЗЕД 1008 10 00 00 та 1104 29 17 00). Відповідні зміни внесено у додаток 1 до Постанови 1109 “Обсяги квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню у 2020 році”.

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Заборона на експорт гречки є тимчасовим заходом, необхідним для захисту внутрішнього ринку (нагадаємо, що свої кордони для експорту гречки тимчасово закрили Білорусь, Росія та Казахстан).

Зараз ситуація на українському ринку є стабільною. Уряд весь час має діалог з виробниками та рітейлерами, відзначили у відомстві.

"Україна вестиме переговори з головними країнами-виробниками щодо зняття заборон з метою підтримання міжнародної продовольчої безпеки та відновлення нормальних умов міжнародної торгівлі. Також міністерство закликатиме українські аграрні підприємства збільшувати посівні площі під гречкою", - додали в Мінекономрозвитку.

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