В Украине за месяц вырос показатель заболеваемости COVID-19 в три раза
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. В Украине, по состоянию на 29 июля, показатель заболеваемости COVID-19 составил 161,4 на 100 000 населения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья.
"По состоянию на 29 июля, показатель заболеваемости COVID-19 составил 161,4 на 100 тыс. населения. Показатель летальности - 2,4%. С начала пандемии в Украине умерло 1650 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19", - говорится в сообщении.
Добавим, что по состоянию на 3 июня в Украине показатель заболеваемости COVID-19 составил 59,3 на 100 тыс. населения. Показатель летальности - 3%. Для сравнения, показатель летальности по состоянию на 30 апреля составил 2,5%.
Напомним, в Украине выявлено уже более 67,5 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 1022.