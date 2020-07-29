В Україні за місяць зріс показник захворюваності на COVID-19 утричі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. В Україні, станом на 29 липня, показник захворюваності на COVID-19 склав 161,4 на 100 тисяч населення. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров’я.
“Станом на 29 липня, показник захворюваності на COVID-19 склав 161,4 на 100 тисяч населення. Показник летальності — 2,4%. З початку пандемії в Україні померло 1 650 людей із підтвердженим діагнозом COVID-19”, — йдеться в повідомленні.
Додамо, що станом на 3 червня в Україні показник захворюваності на COVID-19 склав 59,3 на 100 тис. населення. Показник летальності — 3%. Для порівняння, показник летальності станом на 30 квітня становив 2,5%.
Нагадаємо, в Україні виявлено вже понад 67,5 тис. випадків COVID-19, за добу — 1022.