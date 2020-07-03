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В Украине за сутки за габаритно-весовые нарушения наложили штрафов на более 1,7 млн грн - Криклий

Киев  •  УНН

 • 12495 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. За прошедшие сутки в Украине было проверено 18 пунктов габаритно-весового контроля, а также было осуществлено 6,6 тыс. проверок грузовиков. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на селекторном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, передает пресс-служба ОП, информирует УНН.

"За прошедшие сутки в Украине правоохранители вместе с представителями Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) проверили 18 пунктов габаритно-весового контроля. Было осуществлено 6,6 тыс. проверок грузовиков", - сообщил Президенту Криклий.

Глава государства поинтересовался, были ли наложены штрафные санкции на транспорт, который нарушил соответствующие нормы и отметил, что "надо тщательно контролировать передвижение грузовиков".

"Министр доложил, что за сутки интенсивных проверок наложено штрафов на общую сумму свыше 1,7 млн грн. А в Николаевской области было зафиксировано три попытки передвижения перегруженных фур в объезд пунктов габаритно-весового контроля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным Национальной полиции, каждый второй грузовой автомобиль едет с перегрузкой. Больше всего таких - в Херсонской, Одесской и Николаевской областях.

"Чиновники договорились улучшить условия осуществления проверок, работу техники, обеспечив невозможность ее частого перегрева, увеличив количество кадров для проверок, улучшить условия их работы. Также Нацполиция сообщила, что уже устанавливаются камеры для наблюдения за процессом проверок", - резюмировали в ОП.

Как сообщалось ранее в УНН, пункты габаритно-весового контроля работают круглосуточно уже в 7 областях - Криклий.

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