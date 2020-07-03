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В Україні за добу за габаритно-вагові порушення наклали штрафів на понад 1,7 млн грн - Криклій

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. За минулу добу в Україні було перевірено 18 пунктів габаритно-вагового контролю, а також було здійснено 6,6 тис. перевірок вантажівок. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на селекторній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського, передає пресслужба ОП, інформує УНН.

"За минулу добу в Україні правоохоронці разом з представниками Державної служби з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) перевірили 18 пунктів габаритно-вагового контролю. Було здійснено 6,6 тис. перевірок вантажівок", - повідомив Президенту Криклій.

Глава держави поцікавився, чи були накладені штрафні санкції на транспорт, що порушив відповідні норми і зазначив, що "треба ретельніше контролювати пересування вантажівок".

"Міністр доповів, що за добу інтенсивних перевірок накладено штрафів на загальну суму понад 1,7 млн грн. А на Миколаївщині було зафіксовано три спроби пересування перевантажених фур в об’їзд пунктів габаритно-вагового контролю", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за даними Національної поліції, кожен другий вантажний автомобіль їде з перевантаженням. Найбільше таких – у Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.

"Урядовці домовилися покращити умови здійснення перевірок, роботу техніки, забезпечивши неможливість її частого перегріву, збільшити кількість кадрів для перевірок, покращити умови їхньої роботи. Також Нацполіція повідомила, що вже встановлюються камери для спостереження за процесом перевірок", - резюмували в ОП.

Як повідомлялося раніше в УНН, пункти габаритно-вагового контролю працюють цілодобово вже у 7 областях - Криклій.

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