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В Украине за сутки произошло более 600 ДТП: погибли семь человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Украине за прошедшие сутки произошло более 600 дорожно-транспортных происшествий: семь человек погибли, 71 – получил травмы. Об этом в эфире телемарафона сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин, информирует УНН.

Цитата

"Каждый раз, когда выключают свет, нужно максимально осторожно вести себя на улицах. За прошедшие сутки на автодорогах государства произошло более 600 ДТП, в том числе с пострадавшими. Погибли 7 человек, а 71 человек травмирован", – сказал Енин.

Напомним

3 ноября Министерство здравоохранения, ссылаясь на данные патрульной полиции Киева, сообщило, что в столице на 25% участились летальные случаи во время ДТП.

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