В Украине за сутки произошло более 600 ДТП: погибли семь человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Украине за прошедшие сутки произошло более 600 дорожно-транспортных происшествий: семь человек погибли, 71 – получил травмы. Об этом в эфире телемарафона сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин, информирует УНН.
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"Каждый раз, когда выключают свет, нужно максимально осторожно вести себя на улицах. За прошедшие сутки на автодорогах государства произошло более 600 ДТП, в том числе с пострадавшими. Погибли 7 человек, а 71 человек травмирован", – сказал Енин.
Напомним
3 ноября Министерство здравоохранения, ссылаясь на данные патрульной полиции Киева, сообщило, что в столице на 25% участились летальные случаи во время ДТП.