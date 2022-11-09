В Украине за сутки произошло более 600 ДТП: погибли семь человек

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"Каждый раз, когда выключают свет, нужно максимально осторожно вести себя на улицах. За прошедшие сутки на автодорогах государства произошло более 600 ДТП, в том числе с пострадавшими. Погибли 7 человек, а 71 человек травмирован", – сказал Енин.

Напомним

3 ноября Министерство здравоохранения, ссылаясь на данные патрульной полиции Киева, сообщило, что в столице на 25% участились летальные случаи во время ДТП.