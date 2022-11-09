В Україні за добу сталося понад 600 ДТП: загинуло семеро людей

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"Кожного разу, коли вимикають світло, треба максимально обережно поводитися на вулицях. За минулу добу на автошляхах держави сталося більше 600 ДТП, у тому числі з постраждалими. Загинуло 7 осіб, а 71 особа травмована", – сказав Єнін.

Нагадаємо

3 листопада Міністерство охорони здоровʼя, посилаючись на дані патрульної поліції Києва, повідомило, що у столиці на 25 % почастішали летальні випадки під час ДТП.