В Україні за добу сталося понад 600 ДТП: загинуло семеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. В Україні за минулу добу сталося понад 600 дорожньо-транспортних пригод: семеро людей загинуло, 71 – дістав травми. Про це в ефірі телемарафону повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін, інформує УНН.
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"Кожного разу, коли вимикають світло, треба максимально обережно поводитися на вулицях. За минулу добу на автошляхах держави сталося більше 600 ДТП, у тому числі з постраждалими. Загинуло 7 осіб, а 71 особа травмована", – сказав Єнін.
Нагадаємо
3 листопада Міністерство охорони здоровʼя, посилаючись на дані патрульної поліції Києва, повідомило, що у столиці на 25 % почастішали летальні випадки під час ДТП.