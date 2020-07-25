В Украине за сутки COVID-19 заболело 78 медработников
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. В Украине за сутки коронавирусной болезнью COVID-19 заболело 64 ребенка и 78 медицинских работников. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки (на COVID-19 - ред.) заболело 1106 человек. Из них 64 ребенка, а также 78 медицинских работников. Были госпитализированы 205 человек. Зафиксировано 19 летальных случаев", - сказал Максим Степанов.
Он отметил, что при этом за сутки выписаны 611 пациентов.
"Всего за все время пандемии заболело 63 тыс. 929 человек. Из них 4529 детей, а также 8274 медицинских работников", - добавил Максим Степанов.
По его словам, в целом выписаны 35 тыс. 497 человек, а летальных случаев 1590.
"За минувшие сутки в целом было осуществлено 31 тыс. 960 тестирований. Из них 14 тыс. 76 исследований методом ПЦР, а также 17 тыс. 884 исследования методом ИФА", - отметил Максим Степанов.
Напомним, в Украине уже 63,9 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 1106.