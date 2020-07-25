В Україні за добу на COVID-19 захворіло 78 медичних працівників
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. В Україні за добу на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіло 64 дитини та 78 медичних працівників. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу (на COVID-19 — ред.) захворіло 1106 осіб. З них 64 дитини, а також 78 медичних працівників. Було госпіталізовано 205 осіб. Зафіксовано 19 летальних випадків”, — сказав Максим Степанов.
Він зазначив, що при цьому за добу одужало 611 пацієнтів.
“Загалом за весь час пандемії захворіло 63 тис. 929 людей. З них 4529 дітей, а також 8274 медичних працівників”, — додав Максим Степанов.
За його словами, загалом одужало 35 тис. 497 людей, а летальних випадків 1590.
“За попередню добу загалом було здійснено 31 тис. 960 тестувань. Із них 14 тис. 76 досліджень методом ПЛР, а також 17 тис. 884 дослідження методом ІФА”, — зазначив Максим Степанов.
Нагадаємо, в Україні вже 63,9 тис. випадків COVID-19, за добу — 1 106.