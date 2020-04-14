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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 51506 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 60362 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 74370 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 73785 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 100889 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 81248 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105650 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130754 просмотра

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В Украине за сутки на COVID-19 заболели 64 медработника

В Украине за сутки на COVID-19 заболели 64 медработника

Киев  •  УНН

 • 31543 просмотра

КИЕВ. 14 апреля УНН. За прошедшие сутки в Украине подтверждено 270 человек, заболевших на COVID-19, среди них 64 медицинских работника, также госпитализированы трое детей. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"В течение суток на территории Украины подтверждено 270 человек, заболевших на COVID-19, из них - 64 медицинских работника. Госпитализированы 69 человек, из них 3 детей. На аппарате ИВЛ 4 человека. Выздоровели 22 человека, в том числе 3 медика. Умерло 5 лиц, детей или медработников среди них нет", - сказал Степанов.

Напомним, в Украине, по состоянию на 9:00 14 апреля, зафиксировано 3372 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 98 - летальные. Прирост случаев за сутки - 270, что меньше показателя сутками ранее.

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