В Украине за сутки на COVID-19 заболели 64 медработника
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля УНН. За прошедшие сутки в Украине подтверждено 270 человек, заболевших на COVID-19, среди них 64 медицинских работника, также госпитализированы трое детей. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"В течение суток на территории Украины подтверждено 270 человек, заболевших на COVID-19, из них - 64 медицинских работника. Госпитализированы 69 человек, из них 3 детей. На аппарате ИВЛ 4 человека. Выздоровели 22 человека, в том числе 3 медика. Умерло 5 лиц, детей или медработников среди них нет", - сказал Степанов.
Напомним, в Украине, по состоянию на 9:00 14 апреля, зафиксировано 3372 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 98 - летальные. Прирост случаев за сутки - 270, что меньше показателя сутками ранее.