В Украине за сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 74 детей и 62 медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. За минувшие сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 1112 человек, из них 74 ребенка и 62 медицинских работника. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки (COVID-19 - ред.) заболело 1112 человек. Из них 74 ребенка, а также 62 медицинских работника. Были госпитализированы 209 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано 16 летальных случаев", - сказал Максим Степанов.
Он отметил, что при этом за сутки выписаны 235 пациентов.
"Всего за все время пандемии в Украине заболело 72 тыс. 168 человек. Из них 5072 ребенка, а также 8755 медицинских работника", - добавил Максим Степанов.
По его словам, в целом выписаны 39 543 человека, а летальных случаев 1725.
"За минувшие сутки в целом было осуществлено 16 тыс. 737 тестирований. Из них 12 тыс. 403 исследований методом ПЦР, а также 4 тыс. 334 исследования методом ИФА", - отметил Максим Степанов.
Напомним, что в Украине на утро 2 августа зафиксировано уже 72 168 случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев вновь увеличилось - до более 1100.