В Україні за добу коронавірусну хворобу виявили у 74 дітей та 62 медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. За минулу добу в Україні на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіли 1112 осіб, з них 74 дитини та 62 медичних працівника. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу (на COVID-19 — ред.) захворіло 1112 осіб. З них 74 дитини, а також 62 медичних працівника. Було госпіталізовано 209 осіб. За останню добу в Україні зафіксовано 16 летальних випадків", — сказав Максим Степанов.
Він зазначив, що при цьому за добу одужало 235 пацієнтів.
"Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 72 тис. 168 людей. З них 5072 дитини, а також 8755 медичних працівники", — додав Максим Степанов.
За його словами, загалом одужало 39 543 людини, а летальних випадків 1725.
"За попередню добу загалом було здійснено 16 тис. 737 тестувань. Із них 12 тис. 403 досліджень методом ПЛР, а також 4 тис. 334 дослідження методом ІФА", — зазначив Максим Степанов.
Нагадаємо, що в Україні на ранок 2 серпня зафіксовано вже 72 168 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків знову збільшилась — до понад 1100.