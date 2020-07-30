В Украине за сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 72 детей и 67 медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. За минувшие сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 1197 человек, из них 72 ребенка и 67 медицинских работников. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) заболело 1197 человек, из них 72 ребенка и 67 медицинских работников. Были госпитализированы 248 человек. Зафиксировано 23 летальных случая. При этом выздоровели 760 пациентов", - сказал Степанов.
По его словам, в целом за все время пандемии в Украине заболело 68794 человек, из них 4853 ребенка, а также 8576 медицинских работников.
Напомним, в Украине выявлено уже более 68,7 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 1197.