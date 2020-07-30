В Україні за добу коронавірусну хворобу виявили у 72 дітей та 67 медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. За минулу добу в Україні на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіли 1197 осіб, з них 72 дитини та 67 медичних працівників. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) захворіло 1197 осіб, з них 72 дитини та 67 медичних працівників. Було госпіталізовано 248 осіб. Зафіксовано 23 летальних випадки. При цьому одужало 760 пацієнтів", - сказав Степанов.
За його словами, загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 68 794, з них 4853 дитини, а також 8576 медичних працівників.
Нагадаємо, в Україні виявлено вже понад 68,7 тис. випадків COVID-19, за добу – 1197.