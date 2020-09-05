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В Украине за сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 163 детей и 133 медиков

Киев • УНН

 • 8608 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. За минувшие сутки в Украине коронавирусной болезни COVID-19 заболело 2836 человек, из них 163 ребенка и 133 медицинских работников. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

В Украине за сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 163 детей и 133 медиков

“У нас в стране очередной антирекорд, за прошедшие сутки подтверждено с заболеваемостью COVID-19 2836 человек, из них 163 детей и 133 медицинских работников. Были госпитализированы 460 человек. Сьгодни утром в больницах с подтвержденным диагнозом COVID-19 составляет 7467 пациентов и это количество продолжает расти. Хочу напомнить, что в середине июля у нас была на уровне 3500”, — сказал Степанов.

Степанов отметил, что за последние сутки в Украине зафиксировано 50 летальный случай. При этом выздоровели 1036 пациентов.

По его словам, в целом за все время пандемии в Украине заболело 133 787 человек, из них 8683 детей, а также 11 887 медицинских работников.

Напомним, летальность от COVID-19 в Украине снизилась с 3 до 2,2%.

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