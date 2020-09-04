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Летальність від COVID-19 в Україні знизилась з 3 до 2,2% - Шмигаль

Київ • УНН

 • 13738 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Статистика летальності від COVID-19 в Україні з 3% знизилась до 2,2%. Про це сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

Летальність від COVID-19 в Україні знизилась з 3 до 2,2% - Шмигаль

“Ми не зробили помилки, ми зробили абсолютно правильні кроки, вчасні. Зберегли, напевно, декілька тисяч життів українців цими кроками. Хоча ми, звичайно ж, вплинули негативно на економіку України, на робочі місця. Тобто, тисячі українців залишилися без роботи”, - сказав Денис Шмигаль.

Він зазначив, що вони знайдуть раду з питанням безробіття і люди знайдуть роботу, головне - що вони зберегли життя.

“Тому що в перші місяці не були зрозумілими ні протоколи лікування, ні як лікувати людей… Власне, цей перший етап - паніки і незнання що робити - ми пройшли м’яко. І це, власне, дало змогу врятувати життя людей. А вже наступний етап, коли ми зараз посилили медичну систему, коли ми зрозуміли, що, наприклад, інтубування людей потрібно на найскладніших стадіях, і треба давати вчасно кисень, і треба рухатись вже зовсім по інших, легших протоколах - це дає змогу сьогодні рятувати людей. Статистика смертності, летальності, від цієї хвороби, з 3% сьогодні знизилась до 2,2%”, - додав Денис Шмигаль.

Нагадаємо, в Україні вже 130 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд - 2 723.

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