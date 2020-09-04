Летальность от COVID-19 в Украине снизилась с 3 до 2,2% - Шмыгаль

"Мы не сделали ошибки, мы сделали абсолютно правильные шаги, своевременные. Сохранили, наверное, несколько тысяч жизней украинцев этими шагами. Хотя мы, конечно же, повлияли негативно на экономику Украины, на рабочие места. То есть, тысячи украинцев остались без работы ", - сказал Денис Шмыгаль.

Он отметил, что они найдут совет по вопросам безработицы и люди найдут работу, главное - они сохранили жизнь.

"Потому что в первые месяцы не были поняты ни протоколы лечения, ни как лечить людей... Собственно, этот первый этап - паники и незнания что делать - мы прошли мягко. И это, собственно, позволило спасти жизни людей. А уже следующий этап, когда мы сейчас усилили медицинскую систему, когда мы поняли, что, например, интубирование людей нужно на самых сложных стадиях, и надо давать вовремя кислород, и надо двигаться уже совсем по другим, более легким протоколах - это позволяет сегодня спасать людей. Статистика смертности, летальности, от этой болезни, с 3% сегодня снизилась до 2,2%", - добавил Денис Шмыгаль.

Напомним, в Украине уже 130 тыс. случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд - 2 723.