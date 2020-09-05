В Україні за добу коронавірусну хворобу виявили у 163 дітей та 133 медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. За минулу добу в Україні на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіло 2 836 осіб, з них 163 дитини та 133 медичних працівників. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“У нас в країні черговий антирекорд, за минулу добу підтверджено із захворюваністю на COVID-19 2 836 осіб, з них 163 дітей та 133 медичних працівників. Було госпіталізовано 460 людей. Сьгодні на ранок в лікарнях з підтвердженим діагнозом COVID-19 складає 7 467 пацієнтів й ця кількість продовжує зростати. Хочу нагадати, що на середину липня у нас була на рівні 3,5 тисяч”, — сказав Степанов.
Степанов зазначив, що за останню добу в Україні зафіксовано 50 летальний випадок. При цьому одужало 1036 пацієнтів.
За його словами, загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 133 787 осіб, з них 8 683 дітей, а також 11887 медичних працівників.
Нагадаємо, летальність від COVID-19 в Україні знизилась з 3 до 2,2%.