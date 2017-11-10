В Украине за 9 месяцев произошло 117 тысяч ДТП - Аваков

Он перечислил факторы, влияющие на ДТП. Среди них превышение скорости водителями.

"За 9 месяцев в Украине произошло 117 тысяч ДТП с них 19 тысяч из которых с пострадавшими. Ежедневно на дороге погибает 8 человек, 92 с телесными повреждениями", - отметил Аваков.

Министр отметил, что на дорогах гибнет в четыре раза больше лиц, чем в зоне АТО.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсений Аваков предложил на заседании правительства рассмотреть наработанные изменения в законодательство, а также проекты постановлений правительства относительно Правил дорожного движения.