В Украине за 9 месяцев произошло 117 тысяч ДТП - Аваков
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В январе-сентябре 2017 года в Украине произошло 117 тысяч ДТП, в которых погибло 2317 человек. Об этом во время заседания правительства заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает корреспондент УНН.
Он перечислил факторы, влияющие на ДТП. Среди них превышение скорости водителями.
"За 9 месяцев в Украине произошло 117 тысяч ДТП с них 19 тысяч из которых с пострадавшими. Ежедневно на дороге погибает 8 человек, 92 с телесными повреждениями", - отметил Аваков.
Министр отметил, что на дорогах гибнет в четыре раза больше лиц, чем в зоне АТО.
Напомним, министр внутренних дел Украины Арсений Аваков предложил на заседании правительства рассмотреть наработанные изменения в законодательство, а также проекты постановлений правительства относительно Правил дорожного движения.