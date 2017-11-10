В Україні за 9 місяців сталося 117 тисяч ДТП - Аваков

Він перерахував чинники, що впливають на ДТП. Серед них перевищення швидкості водіями.

"За 9 місяців в Україні сталося 117 тисяч ДТП з них 19 тисяч з яких з постраждалими. Щодня на дорозі гине 8 осіб, 92 зазнають тілесних ушкоджень", - зазначив Аваков.

Міністр зазначив, що на дорогах гине в чотири рази більше осіб ніж в зоні АТО.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков запропонував на засіданні уряду розглянути напрацьовані зміни до законодавства, а також проекти постанов уряду щодо Правил дорожнього руху.