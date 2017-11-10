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В Україні за 9 місяців сталося 117 тисяч ДТП - Аваков

В Україні за 9 місяців сталося 117 тисяч ДТП - Аваков

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. У січні-вересні 2017 року в Україні сталося 117 тисяч ДТП в яких загинуло 2317 осіб. Про це під час засідання уряду заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає кореспондент УНН.

Він перерахував чинники, що впливають на ДТП. Серед них перевищення швидкості водіями.

"За 9 місяців в Україні сталося 117 тисяч ДТП з них 19 тисяч з яких з постраждалими. Щодня на дорозі гине 8 осіб, 92 зазнають тілесних ушкоджень", - зазначив Аваков.

Міністр зазначив, що на дорогах гине в чотири рази більше осіб ніж в зоні АТО.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков запропонував на засіданні уряду розглянути напрацьовані зміни до законодавства, а також проекти постанов уряду щодо Правил дорожнього руху.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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