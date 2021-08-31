В Украине с сентября стартует однократное добровольное декларирование: что нужно знать
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. С 1 сентября украинцы смогут добровольно единовременно декларировать доходы, имущество и активы. Об этом во время брифинга заявил министр финансов Сергей Марченко, передает корреспондент УНН.
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"С завтрашнего дня граждане Украины смогут единовременно задекларировать доходы, движимое и недвижимое имущество, которые они считают возможным задекларировать. Это право и возможность, которое в будущем позволяет гражданам, чтобы никто ни в коем случае никогда не спрашивал о происхождении этого имущества", - заявил Марченко.
Детали
По словам министра, декларирование будет происходить в течение года. Основные сервисы будет предоставлять Налоговая служба. Согласно объяснению Министерства финансов, воспользоваться одноразовым добровольным декларированием могут физические лица - резиденты, в том числе самозанятые лица, а также физические лица, не являющиеся резидентами Украины, но которые были резидентами на момент получения объектов декларирования или на момент начисления доходов, за счет которых были получены объекты декларирования, и которые в соответствии с Кодексом есть были налогоплательщиками.
В то же время, подавать декларации запрещено лицам, находящимся под санкциями, тем, кто обязан ежегодно подавать налоговую декларацию, а также несовершеннолетним и недееспособным лицам.
Отмечается, что общая ставка сбора - 5%, для зарубежных активов - 9%, по ОВГЗ - 2,5%. Единовременный налог можно платить и в рассрочку - возможные ставки 6%, 11,5% и 3%.
Перед декларированием (декларацию можно подать в электронном кабинета плательщика) средства в наличной форме в гривне или иностранной валюте следует разместить на специальном банковском счете в украинском банке.
Добавим
17 июля Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о налоговой амнистии.
Напомним
Проведение налоговой амнистии было одним из предвыборных обещаний Зеленского.