В Україні з вересня стартує одноразове добровільне декларування: що треба знати
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. З 1 вересня українці зможуть добровільно одноразово декларувати доходи, майно та активи. Про це під час брифінгу заявив міністр фінансів Сергій Марченко, передає кореспондент УНН.
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“З завтрашнього дня громадяни України матимуть можливість одноразово задекларувати доходи, рухоме та нерухоме майно, які вони вважають можливим задекларувати. Це право та можливість, яке у майбутньому дає змогу громадянам, щоб ніхто в жодному випадку ніколи не запитував про походження цього майна”, - заявив Марченко.
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За словами міністра, декларування буде відбуватися впродовж року. Основні сервіси буде надавати Податкова служба. Згідно з поясненням Міністерства фінансів, скористатися одноразовим добровільним декларуванням можуть фізичні особи - резиденти, у тому числі самозайняті особи, а також фізичні особи, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання об'єктів декларування чи на момент нарахування доходів, за рахунок яких були отримані об'єкти декларування, і які відповідно до Кодексу є чи були платниками податків.
У той же час, подавати декларації заборонено особам, які перебувають під санкціями, тим, хто зобов'язаний щорічно подавати податкову декларацію, а також неповнолітнім і недієздатним особам.
Наголошується, що загальна ставка збору — 5%, для зарубіжних активів — 9%, по ОВДП — 2,5%. Одноразовий податок можна платити й у розстрочку — можливі ставки 6%, 11,5% і 3%.
Перед декларуванням (декларацію можна подати в електронному кабінету платника) кошти у готівковій формі в гривні або іноземній валюті слід розмістити на спеціальному банківському рахунку в українському банку.
Додамо
17 липня Президент України Володимир Зеленський підписав закон про податкову амністію.
Нагадаємо
Проведення податкової амністії було однією з передвиборчих обіцянок Зеленського.