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В Україні з вересня стартує одноразове добровільне декларування: що треба знати

В Україні з вересня стартує одноразове добровільне декларування: що треба знати

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. З 1 вересня українці зможуть добровільно одноразово декларувати доходи, майно та активи. Про це під час брифінгу заявив міністр фінансів Сергій Марченко, передає кореспондент УНН.

Цитата

“З завтрашнього дня громадяни України матимуть можливість одноразово задекларувати доходи, рухоме та нерухоме майно, які вони вважають можливим задекларувати. Це право та можливість, яке у майбутньому дає змогу громадянам, щоб ніхто в жодному випадку ніколи не запитував про походження цього майна”, - заявив Марченко.

Деталі

За словами міністра, декларування буде відбуватися впродовж року. Основні сервіси буде надавати Податкова служба. Згідно з поясненням Міністерства фінансів, скористатися одноразовим добровільним декларуванням можуть фізичні особи - резиденти, у тому числі самозайняті особи, а також фізичні особи, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання об'єктів декларування чи на момент нарахування доходів, за рахунок яких були отримані об'єкти декларування, і які відповідно до Кодексу є чи були платниками податків.

У той же час, подавати декларації заборонено особам, які перебувають під санкціями, тим, хто зобов'язаний щорічно подавати податкову декларацію, а також неповнолітнім і недієздатним особам.

Наголошується, що загальна ставка збору — 5%, для зарубіжних активів — 9%, по ОВДП — 2,5%. Одноразовий податок можна платити й у розстрочку — можливі ставки 6%, 11,5% і 3%.

Перед декларуванням (декларацію можна подати в електронному кабінету платника) кошти у готівковій формі в гривні або іноземній валюті слід розмістити на спеціальному банківському рахунку в українському банку.

Додамо

17 липня Президент України Володимир Зеленський підписав закон про податкову амністію.

Нагадаємо

Проведення податкової амністії було однією з передвиборчих обіцянок Зеленського.

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