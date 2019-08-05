В Украине с начала года учтено одно производство касательно экоцида
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В Украине с начала 2019 учтено лишь одно производство в отношении массового уничтожения растительного или животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных действий, которые могут повлечь экологическую катастрофу. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.
Так, в Украине в течение января-июня 2019 учтено и зарегистрировано 1 уголовное производство по ст. 441 (Экоцид) УК Украины. Сейчас производство не закрыто и в суд дело еще не направлено.
Всего же в течение 2015-2018 годов учтено 6 уголовных производств по ст. 441 (Экоцид) УК Украины. Всего зарегистрировано 9 уголовных правонарушений. Из этого количества 3 производства закрыты . Однако в течение этих четырех лет ни производство по экоциду не было направлено в суд.
Справка.
Экоцид - массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление биоресурсов, атмосферы, а также другие действия, которые могут повлечь экологическую катастрофу.
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Напомним, СБУ заявляет, что руководство "АрселорМиттал" допустило нарушение техники безопасности, результатом которого стала утечка радиации на предприятии.