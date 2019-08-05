В Україні з початку року обліковано одне провадження щодо екоциду

КИЇВ. 5 серпня. УНН. В Україні з початку 2019 року обліковано лише одно провадження стосовно масового знищення рослинного або тваринного світу, отруєння атмосфери або водних ресурсів, а також вчинення інших дій, що можуть спричинити екологічну катастрофу. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у Генеральній прокуратурі України.