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В Україні з початку року обліковано одне провадження щодо екоциду

В Україні з початку року обліковано одне провадження щодо екоциду

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. В Україні з початку 2019 року обліковано лише одно провадження стосовно масового знищення рослинного або тваринного світу, отруєння атмосфери або водних ресурсів, а також вчинення інших дій, що можуть спричинити екологічну катастрофу. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у Генеральній прокуратурі України.

Так, в Україні упродовж січня-червня 2019 року обліковано та зареєстровано 1 кримінальне провадження за ст. 441 (Екоцид) КК України. Наразі провадження не закрито та до суду справа ще не направлена.

Всього ж упродовж 2015-2018 років обліковано 6 кримінальних проваджень за ст. 441 (Екоцид) КК України. Загалом зареєстровано 9 кримінальних правопорушень. З цієї кількості закрито 3 провадження. Проте протягом цих чотирьох років жодного провадження по екоциду не було направлено до суду.

Довідково.
Екоцид – масове знищення рослинного чи тваринного світу, отруєння біоресурсів, атмосфери, а також інші дії, які здатні спричинити екологічну катастрофу.

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Нагадаємо, СБУ заявляє, що керівництво "АрселорМіттал" допустило порушення техніки безпеки, результатом якого став витік радіації на підприємстві.

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