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В Украине с начала года около 150 подростков совершили суицид

Киев • УНН

 • 18556 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. В Украине стремительно увеличивается количество попыток суицида среди подростков. В этом году только за 5 месяцев произошло 149 суицидальных случаев, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Генпрокуора.

В Украине с начала года около 150 подростков совершили суицид

Цитата

"Стремительно увеличивается количество попыток суицида среди подростков. В Украине в этом году только за 5 месяцев произошло 149 суицидальных случаев", - говорится в сообщении.

Детали

Генеральный прокурор отметила, что расследование таких фактов в основном сводится лишь к формальному сбору доказательств об отсутствии насильственных действий в отношении детей.

"В течение 2020-2021 годов ни одному лицу о подозрении по факту доведения ребенка до самоубийства не сообщалось. Лишь в 2019 году правоохранители смогли направить в суд одно такое производство в Харьковской области. И это в то время, когда в Украине все чаще говорят о "группах смерти", администраторы которых сознательно доводят подростков до самоубийств. В то же время, распространение информации о существовании таких приводит к тому, что дети сами их создают", - отметила Венедиктова.

Она также констатировала, что при расследовании производств этой категории нередки случаи непроведения первоочередных следственных действий, что приводит к риску утраты доказательств, назначения недостаточного количества экспертиз, а также не обеспечивается обзор технических устройств, которыми пользовался ребенок - мобильных телефонов, компьютеров и т.д., профилей в соцсетях.

Контекст

В последнее время в Украине увеличилось трагических случаев с детьми и подростками - в разных регионах страны.

Так, в лицее в Боярке, недалеко от Киева, 16 февраля две семиклассницы отравились препаратом "Дротаверин", одна девочка погибла, другая - госпитализирована. Позже в прокуратуре сообщили, что две ученицы "увидели в одной из соцсетей видео с призывом выпить 40 таблеток медицинского препарата и решили попробовать", что в итоге и привело к трагедии. Начато уголовное производство по факту доведения девушек до самоубийства.

На следующий день после инцидента стало известно, что в Умани в Черкасской области в школе две восьмиклассницы наглотались таблеток и попали в больницу.

И такие случаи не прекращаются.

На фоне этого Уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба заявил, что поддерживает запрет в Украине соцсетей, в которых нет контроля за вредным для детей контентом, в том числе сети Tik Tok.

Также педагоги столицы призвали киберполицию помочь остановить подростковые суициды.

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