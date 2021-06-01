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В Україні з початку року близько 150 підлітків скоїли суїцид

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. В Україні стрімко збільшується кількість спроб суїциду серед підлітків. Цьогоріч лише за 5 місяців сталося 149 суїцидальних випадків, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Генпрокуора.

В Україні з початку року близько 150 підлітків скоїли суїцид

Цитата

“Стрімко збільшується кількість спроб суїциду серед підлітків. В Україні цьогоріч лише за 5 місяців сталося 149 суїцидальних випадків”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Генеральний прокурор зазначила, що розслідування таких фактів здебільшого зводиться лише до формального збирання доказів про відсутність насильницьких дій щодо дітей.

“Упродовж 2020–2021 років жодній особі про підозру за фактом доведення дитини до самогубства не повідомлялося. Лише у 2019 році правоохоронці спромоглися скерувати до суду одне таке провадження на Харківщині. І це у той час, коли в Україні все частіше говорять про „групи смерті“, адміністратори яких свідомо доводять підлітків до самогубств. Водночас, поширення інформації про існування таких призводить до того, що діти самі їх створюють”, — зазначила Венедіктова.

Вона також констатувала, що при розслідуванні проваджень цієї категорії непоодинокі випадки непроведення першочергових слідчих дій, що призводить до ризику втрати доказів, призначення недостатньої кількості експертиз, а також не забезпечується огляд технічних пристроїв, якими користувалася дитина - мобільних телефонів, комп’ютерів тощо, профілів у соцмережах.

Контекст

Останнім часом в Україні побільшало трагічних випадків з дітьми та підлітками - у різних регіонах країни.

Так, у ліцеї у Боярці, що неподалік від Києва, 16 лютого дві семикласниці отруїлися препаратом “Дротаверин”, одна дівчинка загинула, інша — госпіталізована. Пізніше у прокуратурі повідомили, що дві учениці “побачили в одній із соцмереж відео із закликом випити 40 таблеток медичного препарату і вирішили спробувати”, що в результаті і привело до трагедії. Розпочато кримінальне провадження за фактом доведення дівчат до самогубства.

Наступного ж дня після інціденту стало відомо, що в Умані на Черкащині в школі дві восьмикласниці наковталися пігулок та потрапили до лікарні.

І такі випадки не припиняються.

На тлі цього Уповноважений з прав дитини в Україні Микола Кулеба заявив, що підтримує заборону в Україні соцмереж, в яких немає контролю за шкідливим для дітей контентом, зокрема мережі Tik Tok.

Також освітяни столиці закликали кіберполіцію допомогти зупинити підліткові суїциди.

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