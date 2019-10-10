В Украине есть возможность разговаривать с Россией - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Сейчас в Украине есть возможность вести переговоры с Россией. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, передает корреспондент УНН.
“Думаю, у нас есть возможность разговаривать с Россией. Сейчас это “нормандский формат”, — отметил Президент.
По его словам, сейчас Украина использует возможность вести переговоры с РФ на полях Минска. Со временем в страны появится возможность вести разговор в “нормандском формате”.
При этом он добавил, что Украина будет использовать любую возможность переговоров с российской стороной для того, чтобы как можно скорее прекратить войну.
“Если кто-то кричит, что это предательство, а я думаю, что измена — это не дать мне выполнить мои президентские обязанности и обещания — прекращение войны”, — подчеркнул Зеленский.
Напомним, во время подготовки нового законопроекта об особом статусе Донбасса не будет перейден ни одной “красной линии”.