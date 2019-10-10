В України є можливість розмовляти з Росією – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Наразі в України є можливість вести переговори з Росією. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону, передає кореспондент УНН.
“Думаю, у нас є можливість розмовляти з Росією. Зараз це “нормандський формат”, — зазначив Президент.
За його словами, наразі Україна використовує можливість вести переговори з РФ на полях Мінська. З часом в країни з’явиться можливість вести розмову в “нормандському форматі”.
При цьому він додав, що Україна буде використовувати будь-яку можливість переговорів із російською стороною для того, щоб якомога швидше припинити війну.
“Якщо хтось кричить, що це зрада, а я думаю, що зрада — це не дати мені виконати мої президентські обов’язки і обіцянки — припинення війни”, — наголосив Зеленський.
Нагадаємо, під час підготовки нового законопроекту про особливий статус Донбасу не буде перейдено жодної “червоної лінії”.