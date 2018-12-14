В Украине уже утверждено 135 местных бюджетов на 2019 год
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Украине по состоянию на 10 декабря уже утверждено 135 местных бюджетов на 2019 год всех уровней, в том числе, четыре областных. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов Украины, передает УНН.
"По состоянию на 10 декабря 2018 года принято 135 местных бюджетов на 2019 год, в том числе четыре областных", - рассказали в Минфине.
По их информации, в частности, утверждено 4 областных, 7 городских (городов областного значения), 1 районный в городе областного значения, 7 районных, 6 городских (городов районного значения), 7 поселковых, 94 сельских, 9 объединенных территориальных общин.
В целом, отметили в министерстве, утверждено 27 бюджетов, что будут иметь в 2019 году взаимоотношения с государственным бюджетом.
Также в Минфине на странице в Facebook рассказали, что сегодня министр финансов Оксана Маркарова подписала лимитные справки помесячных бюджетных ассигнований для 84 главных распорядителей средств.
"Теперь они должны распределить деньги между своими программами в соответствии с приоритетами, чтобы Минфин до 21 декабря утвердил роспись государственного бюджета на следующий год. И на праздники Украина пойдет с четким пониманием, что и как будет финансироваться с 1 января и с уверенностью, что все приоритетные направления и реформы будут профинансированы", - добавили в ведомстве.
Напомним, Верховная Рада 23 ноября около 6:00 утра приняла Государственный бюджет Украины на 2019 год.
Минфин направлял принятый Бюджет-2019 на консультации МВФ.