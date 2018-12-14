В Україні вже затверджено 135 місцевих бюджетів на 2019 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. В Україні станом на 10 грудня вже затверджено 135 місцевих бюджетів на 2019 рік усіх рівнів, в тому числі, чотири обласних. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства фінансів України, передає УНН.
“Станом на 10 грудня 2018 року прийнято 135 місцевих бюджетів на 2019 рік, у тому числі чотири обласних”, — розповіли у мінфіні.
За їхньою інформацією, зокрема, затверджено 4 обласних, 7 міських (міст обласного значення), 1 районний у місті обласного значення, 7 районних, 6 міських (міст районного значення), 7 селищних, 94 сільських, 9 об’єднаних територіальних громад.
В цілому, зауважили у міністерстві, затверджено 27 бюджетів, що матимуть у 2019 році взаємовідносини з державним бюджетом.
Також у Мінфіні на сторінці у Facebook розповіли, що сьогодні міністр фінансів Оксана Маркарова підписала лімітні довідки помісячних бюджетних асигнувань для 84 головних розпорядників коштів.
“Тепер вони мають розподілити гроші між своїми програмами відповідно до пріоритетів, щоби Мінфін до 21 грудня затвердив розпис державного бюджету на наступний рік. І на свята Україна піде з чітким розумінням, що і як фінансуватиметься з 1 січня, і з упевненістю, що всі пріоритетні напрями і реформи буде профінансовано”, — додали у відомстві.
Нагадаємо, Верховна Рада 23 листопада близько 6 години ранку ухвалила Державний бюджет України на 2019 рік.
Мінфін направляв ухвалений Бюджет-2019 на консультації МВФ.