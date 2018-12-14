В Україні вже затверджено 135 місцевих бюджетів на 2019 рік

КИЇВ. 14 грудня. УНН. В Україні станом на 10 грудня вже затверджено 135 місцевих бюджетів на 2019 рік усіх рівнів, в тому числі, чотири обласних. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства фінансів України, передає УНН.