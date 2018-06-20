В Украине уже создано 750 общин

"Уже сегодня существуют 750 общин. Они показывают, что не только 6,5 млн граждан проживают непосредственно в объединенных общинах, это почти 30% территории Украины, которая на сегодняшний день под другой системой управления", - сказал вице-премьер.

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Как сообщал УНН, Госгеокадастр передал более 360 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов 199 объединенным общинам.