В Украине уже создано 750 общин
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В Украине на сегодняшний день уже создано 750 объединенных территориальных общин. Об этом сказал вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко во время отчета правительства за 2017 в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики, передает УНН.
"Уже сегодня существуют 750 общин. Они показывают, что не только 6,5 млн граждан проживают непосредственно в объединенных общинах, это почти 30% территории Украины, которая на сегодняшний день под другой системой управления", - сказал вице-премьер.
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Как сообщал УНН, Госгеокадастр передал более 360 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов 199 объединенным общинам.