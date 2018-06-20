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В Україні вже створено 750 громад

В Україні вже створено 750 громад

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. В Україні на сьогодні вже створено 750 об’єднаних територіальних громад. Про це сьогодні сказав віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко під час звіту уряду за 2017 рік у Комітеті Верховної Ради України з питань економічної політики, передає УНН.

“Вже на сьогодні існують 750 громад. Вони показують, що не тільки 6,5 млн громадян проживають безпосередньо в об’єднаних громадах, це практично 30% території України, яка на сьогодні під іншою системою управління”, — сказав віце-прем’єр.

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Як повідомляв УНН, Держгеокадастр передав понад 360 тис. га земель сільськогосподарського призначення поза межами населених пунктів 199 об’єднаним громадам.

Українські Національні Новини

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