В Украине уже 3,03 млн случаев COVID-19, за сутки - 26 488
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Украине зафиксировано уже 3,03 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 4 ноября, - почти 26,5 тысячи, падение после антирекорда накануне. Госпитализированы за сутки при этом почти 5,5 тысячи человек, что на уровне предыдущего дня. Высокий показатель летальных случаев за сутки - 696. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"За сутки 4 ноября в Украине зафиксировано 26 488 новых подтвержденных случаев коронавірусної болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.
Также за прошедшие сутки:
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- госпитализировано - 5 497 человек;
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- летальных случаев - 696;
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- выздоровело - 13 281 человек.
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 3 032 951 лицо;
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- выздоровело - 2 492 419 человек;
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- летальных случаев - 70 842;
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- проведено ПЦР-тестов - 14 730 826.
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Детали
Из заболевших из минувшие сутки: детям - 1 654, медработников - 488.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2388) области, городе Киев (1772), Львовской (1758), Харьковской (1733) и Одесской (1648) областях.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября. Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения в частности "красной" зоны. Сертификаты есть двух видов - "желтые" и "зеленые".
20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в "желтую" зону карантина с 23 сентября. Позже в "красную" зону перешли 15 областей и Киев.