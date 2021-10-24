В Украине уже 2,76 млн случаев COVID-19, за сутки — 20 791
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,76 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 23 октября, — более 20,7 тысяч, чуть меньше вчерашнего показателя. Госпитализировано за сутки при этом 5,3 тысячи человек, что на уровне предыдущего дня. Летальных случаев за сутки — 386. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
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“За сутки 23 октября в Украине зафиксировано 20 791 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1533, медработников — 237)”, — говорится в сообщении.
Также за минувшие сутки:
◾️ госпитализированы — 5924 человека;
◾️ летальных случаев — 386;
◾️ выздоровели — 6081 человек.
За все время пандемии в Украине:
◾️ заболело — 2 769 405 человек;
◾️ выздоровели — 2 375 776 человек;
◾️ летальных случаев — 63 872;
◾️ проведения ПЦР-тестов — 13 986 710.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от “цвета” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауна”.
13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю — 20 сентября. Основная особенность новых правил — на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения в частности “красной” зоны. Сертификаты есть двух видов — “желтые” и “зеленые”.
20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в “желтую” зону карантина с 23 сентября.