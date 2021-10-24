В Украине уже 2,76 млн случаев COVID-19, за сутки — 20 791

КИЕВ. 24 октября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,76 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 23 октября, — более 20,7 тысяч, чуть меньше вчерашнего показателя. Госпитализировано за сутки при этом 5,3 тысячи человек, что на уровне предыдущего дня. Летальных случаев за сутки — 386. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.