В Украине ввели в обращение монеты с Томосом

Монеты выпустили в трех номиналах.

В частности, 5 гривен из нейзильбера, тиражом 75 тыс. штук. Розничная цена - 51 гривна.

20 гривен из серебра с локальной позолотой, тиражом 4 тыс. штук. Цена за одну монету составит 1 897 гривен.

А также 100 гривен из золота, тиражом 1,5 тысячи штук. Одна золотая такая монета стоит 48 881 гривна.

Отмечено, что эти памятные монеты чеканил украинский Монетный двор.

Как сообщал УНН, 5 января в Стамбуле состоялось подписание Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины Вселенским патриархом Варфоломеем.