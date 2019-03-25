В Украине ввели в обращение монеты с Томосом
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Сегодня, 25 марта, в Украине вошли в обращение памятные монеты по случаю предоставления Томоса об автокефалии Православной церкве Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию с сайта Национального банка Украины.
Монеты выпустили в трех номиналах.
В частности, 5 гривен из нейзильбера, тиражом 75 тыс. штук. Розничная цена - 51 гривна.
20 гривен из серебра с локальной позолотой, тиражом 4 тыс. штук. Цена за одну монету составит 1 897 гривен.
А также 100 гривен из золота, тиражом 1,5 тысячи штук. Одна золотая такая монета стоит 48 881 гривна.
Отмечено, что эти памятные монеты чеканил украинский Монетный двор.
Как сообщал УНН, 5 января в Стамбуле состоялось подписание Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины Вселенским патриархом Варфоломеем.