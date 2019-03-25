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В Украине ввели в обращение монеты с Томосом

Киев • УНН

 • 32664 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Сегодня, 25 марта, в Украине вошли в обращение памятные монеты по случаю предоставления Томоса об автокефалии Православной церкве Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию с сайта Национального банка Украины.

В Украине ввели в обращение монеты с Томосом

Монеты выпустили в трех номиналах.

В частности, 5 гривен из нейзильбера, тиражом 75 тыс. штук. Розничная цена - 51 гривна.

20 гривен из серебра с локальной позолотой, тиражом 4 тыс. штук. Цена за одну монету составит 1 897 гривен.

А также 100 гривен из золота, тиражом 1,5 тысячи штук. Одна золотая такая монета стоит 48 881 гривна.

Отмечено, что эти памятные монеты чеканил украинский Монетный двор.

Как сообщал УНН, 5 января в Стамбуле состоялось подписание Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины Вселенским патриархом Варфоломеем.

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