В Україні ввели в обіг монети з Томосом
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Сьогодні, 25 березня, в Україні увійшли в обіг пам'ятні монети з нагоди надання Томосу про автокефалію Православній церкві України. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію зі сайту Національного банку України.
Монети випустили у трьох номіналах.
Зокрема, 5 гривень з нейзільберу, тиражем 75 тис. штук. Роздрібна ціна – 51 гривня.
20 гривень зі срібла з локальною позолотою, тиражем 4 тис. штук. Ціна за одну монету становитиме 1 897 гривень.
А також 100 гривень із золота, тиражем 1,5 тисячі штук. Одна золота така монета коштує 48 881 гривня.
Зазначено, що ці пам'ятні монети карбував український Монетний двір.
Як повідомляв УНН, 5 січня у Стамбулі відбулося підписання Томосу про надання автокефалії Православній церкві України Вселенським патріархом Варфоломієм.