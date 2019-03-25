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В Україні ввели в обіг монети з Томосом

Київ • УНН

 • 32664 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Сьогодні, 25 березня, в Україні увійшли в обіг пам'ятні монети з нагоди надання Томосу про автокефалію Православній церкві України. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію зі сайту Національного банку України.

В Україні ввели в обіг монети з Томосом

Монети випустили у трьох номіналах.

Зокрема, 5 гривень з нейзільберу, тиражем 75 тис. штук. Роздрібна ціна – 51 гривня.

20 гривень зі срібла з локальною позолотою, тиражем 4 тис. штук. Ціна за одну монету становитиме 1 897 гривень.

А також 100 гривень із золота, тиражем 1,5 тисячі штук. Одна золота така монета коштує 48 881 гривня.

Зазначено, що ці пам'ятні монети карбував український Монетний двір.

Як повідомляв УНН, 5 січня у Стамбулі відбулося підписання Томосу про надання автокефалії Православній церкві України Вселенським патріархом Варфоломієм.

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