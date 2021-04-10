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В Украине впервые с 90-х годов осуществили плановую аэромедицинскую эвакуацию больного - МВД

В Украине впервые с 90-х годов осуществили плановую аэромедицинскую эвакуацию больного - МВД

Киев  •  УНН

 • 15112 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что на Львовщине был осуществлен первый полет в рамках проекта аэромедицинской медицины. Во Львов эвакуировали женщину с инсультом. Об этом Геращенко рассказал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

“Сегодня (9 апреля. — ред.), несомненно, произошло знаменательное событие, которое будет иметь огромное значение для жизни и здоровья всех украинцев. Впервые с начала 90-х годов авиация МВД, вместе с медиками службы экстренной медицинской помощи, сделали плановый вылет в рамках пилотного проекта аэромедицинской эвакуации, который стартовал с 1 апреля во Львовской области.

Вертолет ГСЧС, имея на борту подготовлен медицинский персонал, сделал вылет из Львова в расположенный в горной местности город Турка ради быстрой эвакуации 78-летней женщины, у которой произошел тяжелый инсульт”, — написал Геращенко.

Он сообщил, что эвакуация машиной скорой помощи могла бы занять до 4-х часов, впрочем вертолетом время доставки в больницу с момента вылета занял лишь 1 час и 35 минут.

“Врачи знают, что в случаях тяжелого инсульта важна каждая минута от того момента, как случилась беда, до момента получения специализированной медицинской помощи.

Сейчас 78-летняя пациентка находится в реанимационном отделении Львовской больницы скорой помощи. У нее есть лучшие шансы на то, чтобы остаться живой и радовать родных и близких чем в случае, если бы ее везли 3,5-4 часа в карете скорой”, — добавил замминистра.

Детали

Геращенко рассказал, что проект аэромедицинской эвакуации стало возможным благодаря поддержке Президента Украины и министрам МВД Арсена Авакова и здравоохранения Максима Степанова.

Он добавил, что с 1 мая еще один вертолет МВД с бригадой медиков заступает на дежурство на Киевщине.

По его словам, до конца 2023 года вся территория Украины будет покрыта системой аэромедицинской эвакуации.

Он добавил, что в Государственном бюджете Украины на финансирование аэромедицинской эвакуации выделено 30 миллионов гривен.

Геращенко также привел примерные расходы на аэромедицинскую эвакуации. По его оценкам, полная стоимость этого вылета составила 46250 грн, без учета расходов на амортизацию вертолета — 11780 грн.

Дополнение

Геращенко сообщил, что из Франции продолжают поступать новые вертолеты производства всемирного лидера Airbus.

Общий флот МВД, только вертолетов французкого производства, составит 55 единиц и по количеству будет 3-м в Европе, после Франции и Германии.

“Надо еще подготовить более сотни пилотов, бригады врачей, определять и готовить площадки для посадки вертолетов рядом с каждой районной больницей”, — заключил министр.

Что предшествовало

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Львовская область первая в Украине, где с 1 апреля стартовал пилотный проект по предоставлению аэромедицинской помощи.

Львовские бригады получили вертолет ЕС-145 с медицинским модулем (экипаж + медбригад).

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