Львівщина отримала гелікоптер для аеромедичної допомоги - Аваков
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Львівська область — перша в Україні, де стартує пілотний проект з надання аеромедичної допомоги. Львівські бригади отримали гелікоптер ЕС-145 із медичним модулем (екіпаж+медбригада). Про це пише УНН з посиланням на Twitter міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
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"Обіцяли - виконали! На Львівщині, у рамках Єдиного аеромедичного простору, заступив до чергування гелікоптер ЕС-145 із медичним модулем (екіпаж+медбригада). Екстрена аеромедична допомога для мешканців 6 західних областей – далі Київський регіон та вся Україна!", - йдеться в повідомленні.
Контекст
На Львівщині стартував пілотний проект з аеромедичної евакуації. Уже з 1 квітня пацієнтів з інсультами, інфарктами, з важкими травмами після ДТП, іншими загрозливими для життя та здоров’я станами зможуть терміново доставляти до лікарень медичним гелікоптером. 19 березня для реалізації цього проекту МВС та Національна поліція України виділили два сучасні вертольоти.
Один вертоліт буде у розпорядженні Львівського центру екстреної допомоги та медицини катастроф, другий – Київського.
Використання медичного гелікоптера має збільшити шанс виживання тим пацієнтам, які опинилися у критичних ситуаціях. Крім цього, гелікоптером доставлятимуть органи для трансплантації.
Обіцяли - виконали! На Львівщині, у рамках Єдиного аеромедичного простору MVS_UA та @MoH_Ukraine, заступив до чергування ЕС-145 із медичним модулем (екіпаж+медбригада). Екстрена аеромедична допомога для мешканців 6 західних областей – далі Київський регіон та вся Україна! pic.twitter.com/8ZKjJDMWoO— Arsen Avakov (@AvakovArsen) April 1, 2021