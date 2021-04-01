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Львовская область получила вертолет для аэромедицинской помощи - Аваков

Львовская область получила вертолет для аэромедицинской помощи - Аваков

Киев  •  УНН

 • 20048 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Львовская область - первая в Украине, где стартует пилотный проект по предоставлению аэромедицинской помощи. Львовские бригады получили вертолет ЕС-145 с медицинским модулем (экипаж+медбригада). Об этом пишет УНН со ссылкой на Twitter министра внутренних дел Арсена Авакова.

Цитата

"Обещали - выполнили! Во Львовской области, в рамках Единого аэромедицинского пространства, заступил на дежурство вертолет ЕС-145 с медицинским модулем (экипаж+медбригада). Экстренная аэромедицинская помощь для жителей 6 западных областей - дальше Киевский регион и вся Украина!", - говорится в сообщении.

Контекст

Во Львовской области стартовал пилотный проект по аэромедицинской эвакуации. Уже с 1 апреля пациентов с инсультами, инфарктами, с тяжелыми травмами после ДТП, другими угрожающими для жизни и здоровья состояниями смогут срочно доставлять в больницы медицинским вертолетом. 19 марта для реализации этого проекта МВД и Национальная полиция Украина выделили два современных вертолета.

Один вертолет будет в распоряжении Львовского центра экстренной помощи и медицины катастроф, второй - Киевского.

Использование медицинского вертолета должно увеличить шанс выживания тем пациентам, которые оказались в критических ситуациях. Кроме этого, вертолетом будут доставлять органы для трансплантации.

Обещали - выполнили! На Львовщине, в рамках Единого аэромедицинской пространства MVS_UA и @MoH_Ukraine , заступил на дежурство ЕС-145 с медицинским модулем (экипаж + медбригад). Экстренная аэромедицинская помощь для жителей 6 западных областей - дальше Киевский регион и вся Украина! pic.twitter.com/8ZKjJDMWoO

- Arsen Avakov (@AvakovArsen) April 1, 2021

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