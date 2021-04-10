В Україні вперше з 90-х років здійснили планову аеромедичну евакуацію хворого - МВС

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“Сьогодні (9 квітня. - ред.), без сумніву, сталася визначна подія, яка буде мати величезне значення для життя та здоров’я всіх українців. Вперше з початку 90-х років авіація МВС, разом з медиками служби екстренної медичної допомоги, зробили плановий виліт в рамках пілотного проекту аеромедичної евакуації, який стартував з 1 квітня в Львівській області.

Гелікоптер ДСНС, маючи на борту підготовлений медичний персонал, зробив виліт з Львова до розташованого в гірській місцевості міста Турка заради швидкої евакуації 78-річної жінки, у якої стався тяжкий інсульт”, — написав Геращенко.

Він повідомив, що евакуація машиною швидкої допомоги могла б зайняти до 4-х годин, втім гелікоптером час доставки до лікарні з моменту вильоту зайняв лише 1 годину 35 хвилин.

“Лікарі знають, що у випадках тяжкого інсульту важлива кожна хвилина від того, як сталася біда, до моменту отримання спеціалізованої медичної допомоги.

Зараз 78-річна пацієнтка знаходиться у реанімаційному відділенні Львівскоі лікарні швидкої допомоги. В неї є кращі шанси на те, щоб залишитись живою та радувати рідних та близьких ніж у випадку, якщо б її везли 3,5-4 години на кареті швидкої”, — додав заступник міністра.

Деталі

Геращенко розповів, що проект аеромедичноі евакуації став можливим завдяки підтримки Президента України та міністрам МВС Арсену Авакову та охорони здоров’я Максиму Степанову.

Він додав, що з 1 травня ще один гелікоптер МВС з бригадою медиків заступає на чергування на Київщині.

За його словами, до кінця 2023 року вся територія України буде покрита системою аеромедичної евакуації.

Він додав, що в Державному бюджеті України на фінансування аеромедичної евакуації виділено 30 мільонів гривен.

Геращенко також навів приблизні витрати на аеромедичну евакуацію. За його оцінками, повна вартість цього вильоту склала 46250 грн, без урахування витрат на амортизацію гелікоптера - 11780 грн.

Доповнення

Геращенко повідомив, що з Франції продовжують поступати нові гелікоптери виробництва всесвітнього лідера Airbus.

Загальний флот МВС, тільки гелікоптерів французкого виробництва, складе 55 одиниць і за кількістю буде 3-м в Європі, після Франції та Німеччини.

“Треба ще підготувати більше сотні пілотів, бригади лікарів, визначати та готувати майданчики для посадки гелікоптерів поруч з кожною районною лікарнею”, — заключив міністр.

Що передувало

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Львівська область перша в Україні, де з 1 квітня стартував пілотний проект з надання аеромедичної допомоги.

Львівські бригади отримали гелікоптер ЕС-145 із медичним модулем (екіпаж+медбригада).