В Украине впервые работникам предприятия объявили подозрение в экоциде

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"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора начальнику и мастеру цеха теплоснабжения одного из хозяйственных обществ сообщено о подозрении в совершении экоцида (ст. 441 УК Украины). Решается вопрос об избрании им меры пресечения", - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, в технологическом процессе производства предприятия, которое занимается изготовлением картонно-бумажной продукции, используется значительное количество вредных веществ. В частности, дисперсия для проклейки, гидроксихлорид алюминия, крахмал и другие вещества. Попадая в воду природных водоемов, они ухудшают ее качество и негативно влияют на водную экосистему, оказывая токсическое воздействие на водные организмы.

Как отметили, это приводит к массовому уничтожению растительного и животного мира, отравлению водных ресурсов и наступлению экологической катастрофы.

"Следствием установлено, что начальник и мастер цеха тепловодоснабжения предприятия с октября 2017 по январь 2021 года с использованием возможностей технологического оборудования очистных сооружений осуществили сброс недостаточно очищенных обратных вод в реку, которая является притоком р. Случ. Это привело к превышению нормированных значений загрязняющих, взвешенных веществ и веществ, сброс которых не предусмотрен разрешениями на специальное водопользование", - информирует ОГП.

Согласно выводам инженерно-экологической экспертизы, на участке около 4 км от места сброса обратных вод произошло негативное изменение экологического равновесия. Из-за загрязнения воды химическими веществами исчезла речная флора и фауна. Ее восстановление и воспроизведение невозможны.

Напомним

Из-за массовой гибели дельфинов в Черном море начато расследование экоцида.